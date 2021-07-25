Salda Gölü ziyaretçi akınına uğradı, tahribat sürüyor

25 Temmuz 2021 Pazar, 00:54

Salda Gölü Koruma Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü can derdinde, Yetkililer para derdinde. Salda Gölünde bazı yerlerde su 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle kenardaki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluşmakta. #Saldayadokunma #SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma istiyoruz!" ifadelerine yer verildi.