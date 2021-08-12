Saldırganın hakim ağabeyinden koruma
Avukat Mazlum Arslan’ı darp eden saldırganın karakolda hâkim olan ağabeyi Mehmet Altıntaş tarafından korunmak istemesine karşı tepkiler sürüyor.
Avukat Mazlum Arslan, 9 Ağustos Pazartesi günü haciz işlemi için gittiği bir işyerinde Yusuf Altıntaş’ın saldırı, tehdit ve hakaretine uğradı. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan gözaltındayken polis merkezine Bakırköy Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Altıntaş geldi. İstanbul Barosu’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre Hâkim Altıntaş, gözaltında tutulan kardeşini karakoldan çıkarmaya çalıştı.
Avukat Mazlum Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Darp raporu alıp karakola geçtim. Karakolda polisler, ‘Hâkim bey, hâkim bey’ diyordu. Bunu duyunca şok oldum. Nüfuzunu kullanmaya çalıştı. Baroyu aradım bana hâkimin orada bulunmaması gerektiğini söyledi. Polislere sicil numarasını almalarını HSK’ye şikâyet edeceğimi söyledim. Polisler ‘Bize hâkim olduğunu söylemedi, alamayız’ dediler. Sonra baro savcılara ulaştı, orayı terk etti.”
BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, saldırganın da darp raporu aldığını aktaran Arslan, “Ellerinde çizik varmış, o da bana vurduğu için” diyerek tepki gösterdi.
ARTIK KORUNMUYORUZ
Saldırının avukatlık mesleğine yönelik olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hâkim ve savcılar da bu konuda sessiz kalıyor.
Korunmuyoruz artık. Hâkim ve savcılarla aynı fakülteden mezun olduk ama meslektaş gözüyle bakmıyorlar. Kamu görevi icra ediyoruz o sırada tutuklanmaları lazım ama hâlâ ‘tutuklanma ağır olmaz mı’ diyorlar. O şahsın bana tekrar saldırmayacağını nereden bilebiliriz. Zaten saldırılara alıştık bir de üzerine hâkim korumasına alınması çok yanlış. Ağabeyi hâkim olunca kanun karşısına çıkamayacak mı, ona her şey serbest mi?”
NÜFUZUNU KULLANDI
İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Onur Eyüboğlu ise son dönemde avukatlara yönelik giderek arttığını hatırlatarak 9 Ağustos’ta Kocaeli’nde de bir avukata saldırı olduğunu söyledi. Eyüboğlu, şöyle konuştu: “Avukat ve meslek itibarı bilinçli, planlı, programlı bir şekilde erozyona uğratıldı. Hâkim ve savcılar bizi meslektaşları olarak görmüyor. Oysa Avukatlık Kanunu’na göre avukata yapılan saldırı, savcı ve hâkime yönelik olanla eşdeğer. Kürsüdeki veya keşifteki bir hâkime böyle bir saldırı olduğunda hâkim ve savcılar nasıl tavır alıyorsa bize yönelik de aynı tavır alınmalı.”
Tavır alınmadığı gibi olay özelinde bir hâkimin kardeşini kurtarmak için nüfuzunu kullandığını anımsatan Eyüboğlu, “Bu adamın artık adil bir karar vermesini bekleyemeyiz. Saldırgan saldırdığı zaman yanına kâr kalacağını bildiği için böyle birkaç örnekle karşılaşınca avukat kolay ulaşılabilir, kolay saldırılabilir bir meta haline dönüştürüldü. Avukatlık mesleğini toplum gözünde itibarsızlaştırma bizi bu noktaya kadar getirdi” diye konuştu.
SORUŞTURMA AÇILMALI
İstanbul Barosu’nun Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı Ata Yazıcıoğlu da şunları söyledi: “AKP iktidarı uzun zamandır savunmayı hedef gösteriyor. Bir ceza mahkemesinde başkanlık yapan bir hâkimden bahsediyoruz. HSK derhal soruşturma başlatıp açığa almalıdır. Bu hâkimin duruşmaya çıkmaması lazım. Bu toplumsal çürümeyi gösteriyor. Toplumun, hukukun çürüdüğünün bir göstergesi.”
Öte yandan saldırganın ağabeyi Mehmet Altıntaş’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2018’de kura töreniyle hâkim olarak atandığı öğrenildi. Ayrıca Hâkim Altıntaş’ın eski AKP Sürmene Belediyesi’nin avukatı olarak görev yapması da dikkat çekti.
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