Kilit isim Öksüz'ü serbest bırakan hakim Terkoğlu'na konuştu
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan, 'arsa bakmaya geldim' savunmasıyla serbest bırakılan kilit isim Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimle görüşmesini yazdı.
Terkoğlu, FETÖ’nün üst düzeydeki yöneticilerinden firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Köksal Çelik'in bu kararının ardından görevden alındığını yazdı.
Çelik'in “Aradan beş yıl geçti kendimi savunamadım, bundan sonra susmak yok” sözlerini aktaran Terkoğlu, “Savcı Cihan Ergün, Öksüz’ü 18 Temmuz günü tutuklamaya sevk ettiği halde, hâkim Köksal Çelik tarafından serbest bırakılmıştı. Ergün, itiraz edip yeniden tutuklama talep etti. Çelik, kararında ısrar etti. Dosya bu kez hâkim Çetin Sönmez’e gitti. O da tutuklama talebini reddetti. Öksüz, böylece elini kolunu sallayarak çekip gitti. İşte beni arayan Öksüz’ü o gün serbest bırakan hâkim Köksal Çelik’ti” süreci anlattı.
Çelik'in “FETÖ'nün hâlâ devlette etkin" ifadesini kullandığını belirten Terkoğlu, Sincan'da o zaman ki değeri 350 trilyon olan AVM'ye kayyum atadığı için FETÖ'nün kendisinden intikam aldığını söylediğini aktardı.
Çelik'in Öksüz'ün gözaltı sürecine ilişkin de bilgi verdiğini aktaran Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Tavırları korkak ve çekingendi. Bitkin bir hali vardı. İşkenceye uğradığını iddia etti. Konuşmamak için gayret ediyordu. Ben daha çok konuşturmak için uğraştım. Bir ara ‘Ortalık yanıyor, sen tarla bakmaya gelmişsin’ gibi bir şey söylemişim ama bu kayıtlarda yok. O gün sorguya çıkan kâtip Mehmet Ali Tuna’nın müfettişe verdiği ifadede var.”
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