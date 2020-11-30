Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!

30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde saldıranlar hakkında açılan davada, sanık avukatlarından birinin AKP'li kimliği dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bildirdiğine göre sanık avukatlarından biri AKP Gençlik Kolları’nda görev aldı ve geçmişte de AKP’den milletvekili aday adayı oldu

Tanal'ın aktardığına göre salonda ayrıca AKP'li Çubuk Belediye Başkanı Baki Ergüven de bulundu.

Tanal, bu duruma tepkisini "Başka davaları takip etmeyen AKP’li #Çubuk Belediye Başkanı’nın seyirciler arasında ne işi var? Bu görüntü, siyasi anlamda sanıklara sahip çıkıldığı mesajıdır. Genel Başkanımıza yönelik saldırının siyasi destekçilerinin kimler olduğu, bugün duruşma salonunda ortaya çıktı!" ifadeleriyle gösterdi.



