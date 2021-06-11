Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: İşin siyasi boyutu olduğunu düşünmüyorum

11 Haziran 2021 Cuma, 15:55

Son olarak AKP grubundaki istifalarla gündeme gelen Trabzon'un Yomra ilçesinde, İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, silahlı saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra, 5 metre mesafeden şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, o anları Cumhuriyet'e anlattı.

Olayın sabah 08.30 civarında gerçekleştiğini aktaran Bıyık, "Belediyenin önüne ulaştığımız anda, ben telefonla konuşuyordum. O anda 2 el silah sesi duydum. Belediye tarafına baktığım camların kırıldığını görünce geriye döndüm, silahlı saldırganı gördüm ve sonra tekrar ateş ederek olay alanından kaçtığını gördüm. Daha sonra uzaklaştı. Öncesi ve sonrası olmak üzere toplam süreç bu" dedi.

'SİYASİ BOYUTU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Konunun faili yakalanana kadar bir şey açıklamak istemediğini belirten Bıyık, "Bu konunun siyasi bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. AKP'de yaşanan istifalar, bunlar siyasi konulardır. Bunda hiçbir zaman sokağa yansıyacak bir durum olmadı. Trabzon Valiliği açıklama yapacak diye bekliyoruz. Azmettiricinin yakalandığını duyduk" diye konuştu.

'KİŞİSEL MENFAAT KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

"Bu konunun, belediyeden belli talepleri olan insanların, taleplerinin karşılanmaması noktasında kaynaklanabildiğinizi düşünüyoruz" diyen Bıyık, "Belediyeden çeşitli haklar talep eden, belediyeden çeşitli isteklerde bulunan, kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda hareket eden insanlardan kaynaklı bir azmettirmeden meydana geldiğini düşünüyoruz. Ki, silahlı saldırıyı yapan kişinin de, bizimle herhangi bir tanışıklığı olmuş olabileceğine de ihtimal vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bıyık, sözlerini şöyle noktaladı:

"Vatandaşın kendi arasında siyasi bir noktaya dönüşecek bir durum olmadığını düşünüyoruz ve olmaması için dua ediyoruz. Bunlar zaman zaman olabilecek şeylerdir. 5 metre mesafeden silahlı saldırıya uğramış ve yara almadan kurtulmuşsak, demek ki doğru işler yapıyoruz."