‘Salgın G20’nin önemini artırdı’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle videokonferans yöntemiyle yapılan G-20 Liderler Zirvesi’ne gönderdiği mesajda “Koronavirüs salgını, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20’nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum” dedi.
Salgının ekonomiden ticarete, eğitimden insani ilişkilere kadar tüm yaşamı derinden etkilediğini kaydeden Erdoğan, “Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertleri olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur” dedi. Yeni tip koronavirüsün, G-20’nin sorumluluğunu da arttırdığını söyleyen Erdoğan, “Riyad Zirvesi’nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum” dedi. Erdoğan, “aziz kardeşim” diye söz ettiği Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz’e G-20 dönem başkanlığı dolayısıyla teşekkür etti.
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