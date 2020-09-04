Salgın işçi kırımı yarattı

04 Eylül 2020 Cuma, 14:21

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı.

İSİG verilerine göre; geçtiğimiz Ağustos ayında en az 208 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Buna göre 2020 yılının ilk 8 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 1306’ya yükseldi.

YÜZDE 26'SI VİRÜSTEN ÖLDÜ

Raporda koronavirüs kaynaklı ölen işçilerin oranı dikkat çekti. Ağustos’ta hayatını kaybeden emekçilerin yüzde 26’sının ölüm nedeni koronavirüs olduğu belirtildi. Şimdiye kadar koronavirüsten ölen işçi sayısı ise 224’e yükseldi.

Ağustos’ta ölen emekçilerin 16’sı kadın, 7’si çocuk ve 12’si mülteciydi. Ölüm sebepleri arasında yine başı koronavirüs çekti. 208 emekçinin yüzde 26’sı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, yüzde 21’i trafik kazası ve yüzde 12’i ezilme ve göçük nedeniyle hayatını kaybetti.

İŞÇİ KIRIMI

Raporda koronavirüs salgınında işçilerin durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

“Resmi olarak 6472 ölüm açıklandı ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 10’una dair bilgimiz bulunuyor. 224 işçi ölümü de bu bilgi ışığında tespit edebildiklerimiz. Gerek bilgimiz olmayan resmi yüzde 90 ölüm gerek salgın sonucu ölen ama kayıtlara salgın olarak kaydedilmeyenleri de düşündüğümüzde salgının ortaya çıkardığı işçi kırımının boyutlarını daha iyi anlayabiliriz. Bu duruma bir de işçi ailelerini ve emeklileri eklemeliyiz.”