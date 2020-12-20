Salgın milyarderlere uğramadı: Sadece 10 milyarder 400 milyar dolar kazandı

20 Aralık 2020 Pazar, 16:38

Koronavirüs salgını başladığından bu yana dünyadaki en zengin insanlardan on tanesi 400 milyar dolardan (296 milyar Sterlin) fazla kazanarak, servetlerini artırdı.

Milyarderler aynı zamanda dünya çapındaki karantina kısıtlamalarından etkisi ile şirketlerini de güçlendirdi.

İşte The Guardian'a göre salgın sırasında gelirlerini artıran milyaderlerin servetleri...

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Mart ayından bu yana 70 milyar dolarlık servet roketini 185 milyar dolara yükseltti.

Elon Musk'ın serveti Mart ayında 25 milyar dolardan 153 milyar dolara yükseldi. 49 yaşındaki Musk, Tesla'nın% 20'sine sahip ve şu anda Ocak ayında küresel milyarderler lig tablosunda 35. iken dünyanın en zengin ikinci kişisi.

Avrupa'nın en zengin kişisi ve Louis Vuitton gibi lüks markaların sahini Bernard Arnault, servetini Mart ayında 69 milyar dolardan 148 milyar dolara çıkarak dünyadaki en zengin üçüncü kişi oldu.

Listedeki dördüncü en zengin kişi olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in tahmini olarak 120 milyar dolarlık bir serveti var. Gates’in serveti Mart ayından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar arttı.

Facebook'tan Mark Zuckerberg, serveti yüzde 80 artarak 100 milyar dolara yükseldi.

Yatırımcı Warren Buffett'in serveti yüzde 26 artarak 85 milyar dolara yükseldi.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın serveti yüzde 50 artarak 88 milyar dolara yükseldi.

Google'ın Larry Page'i, servetini yarı yarıya artırarak 76 milyar dolara yükseltti. Sergey Brin'im de aynı oranda artışla servetini 74 milyar dolarla çıkarttı.

Inditex'in kurucusu Amancio Ortega serveti, yüzde 47 artarak 75 milyar dolara yükseldi.



