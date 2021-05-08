Salgın nedeniyle çalışamayan oryanta dansçıl Didem isyan etti: Geri dönüş olmadı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:46

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan oryantal Didem Kınalı, geçtiğimiz gün Cihangir’deki evinin önünde kameralara yansıdı. Salgın nedeniyle iş yapamadığını ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Didem, “Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum” dedi.

Yıllar önce 'İbo Show’daki dans performansıyla tanınan oryantal Didem, geçtiğimiz gün köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı uzun süredir çalışamayan Didem, ekonomik krize girdiğini anlattı.

“BAŞVURU YAPTIM, GERİ DÖNMEDİLER “

Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Didem, “Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti” dedi.

“HİÇ GELİRİM YOK”

Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, “Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin” dedi.

“20 BİN TL VERGİ ÖDEMEM İSTENDİ”

Pandemi sürecinde sanatçıların maddi destek alamadığını söyleyen Kınalı, sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncular, müzisyenler ve dansçılara yardım edilmedi. Devletimiz sesimi duyar umarım. Benim tek işim dans etmek. 1 yıldır çalışmamama rağmen 20 bin TL’lik vergi ödemem istendi. Çalışmadan nasıl ödeyeceğim?” ifadelerini kullandı.