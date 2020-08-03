Salgın nedeniyle ihracatı ön izne bağlanan limonda üreticiden çağrı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatına kısıtlama getirilen limonda yeni hasat endişesi başladı. Üreticiler ihracatı 31 Ağustos’a kadar ön izne bağlanan limonda dış pazardaki bağlantılarını kaybetmemek ve stok sorunu yaşamamak için ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istiyor.

Covid-19 salgınının dünyaya yayılması ile birlikte ocak ayında patates ve soğanın ihracatına getirilen ön izinden sonra salgına karşı bağışıklığı güçlendirmek için limon satışı da arttı. Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de 7 Nisan’da yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ’i ile depolardaki limonun yetmesi amacıyla limon ihracatına kısıtlama getirdi.

İhracat, 31 Ağustos’a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine tabi tutuldu. Ancak, salgın nedeniyle karantina uygulamaları tüketimin beklenildiği kadar artmasına engel oldu. İhraç edilemeyen ve iç pazarda yeterince satılamayan limonlar depolarda kaldı, limonun fiyatı düştü. İhracat için ön anlaşma yapan ihracatçılar kısıtlamadan maddi zarar gördü.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ağustosun 10’undan itibaren limon hasadının başlayacağını söyledi. Doğru, “Patates ve soğanda hasat başladıkça yasak aşama aşama kalktı. Artık limondaki yasağı da kaldırmak lazım çünkü yeni hasat başlıyor. Yasağını bir an önce kaldırmak lazım ki üretici yurtdışı ile bağlantı kurabilsin, market zincirleri ile anlaşma ve hazırlık yapabilsin. Böylece de limonunu ağustos ayı içinde ihraç etsin” dedi.