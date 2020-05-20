Salgın sürecinde koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeli psikolojik risk altında

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Araştırma 8-27 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerinden 300 sağlık çalışanı ile yapıldı.

YÜZDE 82’Sİ DOKTOR

Anket sonuçlarını değerlendiren TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, “Sonuç olarak, ciddi risk altında hizmet veren sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu olumsuz koşulların, kendilerinde yüksek oranda kaygı ve korkuya neden olduğunun ortaya çıktığı görüldü. Katılımcıların yüzde 82’si doktor, yüzde 11’i hemşire, yüzde 7’si de diğer sağlık çalışanıydı. Ortaya çıkan bulgular; 3’te 2’sinden fazlası depresyon açısından risk altında olan sağlık çalışanlarının pandemi süresince çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç halinde psikolojik destek alması konusunda gereğinin yapılması gerektiğini gösterdi” dedi.