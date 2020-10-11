Salgın ve ekonomik sorunlar esnafı düşündürüyor

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

REM People’ın, özellikle nisan ayından bu yana periyodik olarak yayımladığı “Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi”nin Eylül 2020 sonuçlarına göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, Covid-19 ile ilgili ikinci dalga korkusunu daha fazla hissetmeye başladı.



Bu nedenle ağustos ayına göre eylülde güven endeksi 5.6, ticaret endeksi 8.1 ve politika endeksi 2.1 puan düşerken Covid-19 salgınında endişeli esnaf oranı da yüzde 72’ye yükseldi. Böylece salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yeniden ulaşıldı. Ağustosta yüzde 60 olan salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 63’e çıktı. 6-12 ay diyenler de yüzde 21.

REM People Üst Yöneticisi Bülent Peker, güven endeksini salgının uzun süre daha devam edeceği inancı ve ekonomiye yönelik beklentilerin etkilediğini, ticaret endeksindeki gerilemenin de mevsim sıcaklıklarının düşmeye başlamasına bağlı olduğunu belirtti. Politika endeksindeki düşüş de daha çok ekonomik şartlardaki sıkıntılardan kaynaklandı.