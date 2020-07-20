Salgından kaçış ‘İhtimal’i

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Müzisyen Taha Gürbüz, 2017 yılında çıkardığı ilk albümü “Manyak” ve sonrasında çıkardığı teklilerle önemli bir dinleyici kitlesi edindi. Koronavirüs salgını sürecinde yeniden yorumladığı şarkılarla beğeni toplayan Gürbüz, son olarak 26 Haziran’da “İhtimal” isimli şarkısını ve klibini yayımladı. 35 yaşındaki sanatçıyla müzik kariyerini konuştuk.

Gürbüz, “Manyak” isimli albümünü çıkardıktan sonra tekli yayımlayarak ilerlemeye karar verdiğini söylüyor. Koronavirüs salgını sürecini nasıl atlattığını ve karantina döneminde neler yaptığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Aslında ‘İhtimal’i nisan ayında çıkarmayı planlamıştık ancak bu olağandışı durum herkes gibi beni de etkiledi. Bir süre beklemek daha doğru geldi. Bu süre içerisinde de 8 hafta boyunca YouTube kanalımda her hafta bir cover videosu paylaştım. Müzik her zaman bir ihtiyaç. Sevdiğim şarkıları farklı bakış açıları ile yeniden yorumlamayı sevsem de bir noktadan sonra insan tekrar kendi hikâyelerini paylaşmak istiyor. Üretimini insanlarla paylaşmak da psikolojik olarak müzisyene iyi gelen bir şey. Sonuç olarak fazla beklemek istemedim ve ‘İhtimal’i yayımladık.”

‘KONTRBASI DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ’

“İhtimal” şarkısıyla birlikte bir de klip izleyiciyle buluştu. Bol bol kontrbas gördüğümüz klibi ve şarkının yazım sürecini sorduğumuz Gürbüz, “İhtimal’i geçen ocak ayında yazdım. Kör topal sürdürülmeye çalışılan bir ilişki içindeyken sonunu hissederek yazdığım bir şey. Tabii sonunu hissederek yazdığımı, ilişkide ‘son’a ulaşıp üzerinden biraz vakit geçtikten sonra dışarıdan baktığımda anladım. Şarkıya, şarkının ruhunu naif bir şekilde anlatacak, sade bir klip çekmek istedik. Ufak tefek metaforlara yer verdiğimiz klibi Gökhan Özdemir yönetmenliğinde, tek mekânda çektik. Klipte metaforlar dışında sizin de fark ettiğiniz gibi bol bol kontrbaslı sahne var. 8 sene boyunca kontrbas eğitimi aldım. Ve solo kariyerime başladığımdan beri konserlerde kontrbas çalarak şarkı söylüyorum. Açıkçası artık bunu kliplerimde de ön plana çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Yani bundan sonra daha fazla görebiliriz” yanıtını veriyor. Pandemi süreci halen sona ermiş değil, kültür sanat etkinlikleri de bir süre daha sekteye uğrayacak diyebiliriz. Peki, müzisyen olarak Taha Gürbüz bu süreç hakkında ve sonrasında neler düşünüyor? Planları neler? Sanatçı bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Bu süreç diğer tüm müzisyen arkadaşlarım, kültür sanat sektörü emekçileri gibi beni de düşündürüyor. Ama bir şekilde yola devam etmek durumundayız. Ayrıca yine önümüzdeki aylarda yayımlamayı planladığım bir şarkımın da üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Belki şu ana kadar yayımladıklarımın da olduğu bir EP (kısa albüm) yayımlayabiliriz ya da yolculuğa yine tekli olarak devam edebilirim. Bunu önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.”