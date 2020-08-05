Salgınla mücadelede yaşamını yitiren Akhisarlı doktorun adı AKP ve MHP'ye rağmen yaşatılacak

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:23

Akhisar Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele ederken hayatını kaybeden Akhisarlı Doktor Nihat Dayanıklı’nın isminin ilçede yaşatılması AKP ve MHP’nin red oyuna rağmen CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla meclisten geçti.

“AKPİ VE MHP GRUBUNU VİCDANLARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ”

Pandemi ile mücadelede büyük emekleri olan ve hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından Akhisarlı Dr. Nihat Dayanıklı’nın isminin Akhisar’da bir parka verilerek yaşatılması ile ilgili alınan komisyon kararı mecliste görüşüldü. AKP ve MHP grubu maddeye ret oyu kullanırken, ilgili madde CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla meclisten geçti. Konu hakkında söz alan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Sağlık kahramanlarımızdan Akhisarlı doktorumuz Nihat Dayanıklı’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Korona virüsüne karşı mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık şehidimiz Nihat hocamızın adını Akhisa’ımızda yaşatacağız. AKP ve MHP grubunu ise kendi vicdanları ile baş başa bırakıyoruz” dedi.