Salgınlar, felaketler ve yeni yıl

09 Ocak 2021 Cumartesi, 21:25

2020 kuşkusuz zor bir yıldı. Bir virüs hayatımızı başından sonuna değiştirdi. Gündelik hayatımız yapbozlara döndü. Haftalık kararlarla haftasonu evde kalıp kalmayacağımız, kimlerin hangi saatlerde dışarda kalacağı belli oldu, ona göre hayatımızı her gün yeniden saatlere göre düzenlemeye başladık. İnternet hayatımızın her yerine girmeye başladı. Toplantılar, eğitimler, alışverişler… Kafamızı ekranlardan kaldırmak imkansız oldu. 2020’nin son günlerinde, Dünya Sağlık Örgütü’nden bir açıklama geldi: “Aşı olan bireylerin virüsü alıp başkalarına bulaştırmayacağına yönelik kanıta sahip değiliz” dedi Soumya Swaminathan. Aşı olanların da önlemlere dikkat etmeye devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Bu haberin üzerine bir de DSÖ acil durum ekip lideri Doktor Mike Ryan, bu salgının “en büyük” salgın olmadığını ve de uyarı alarmı olduğunu söyledi.

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Aşı tek başına bir pandemiyi sonlandıramaz diyor DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, “gözetim, test, takip, karantina ve tedbirlere devam etmemiz gerek.” Yine DSÖ’ye göre, aşılar, Faz 1, nüfusun yüzde 3’ü olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, Faz 2, nüfusun yüzde 20’si yani 65 yaş üstü ve riskli gruplar ile nüfusun diğer yüzde 20’si olan Faz 3’e uygulanacak. Ülkelerin tamamına nüfuslarının yüzde 20’sine yetecek kadar aşı edinmeden önce ise diğer üyelere bu oranın üzerinde aşı verilmeyeceğini söylüyor Aşım Platformu Covax.

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Salgın yetmezmiş gibi, 2021’de küresel ısınmaya bağlı “aşırı” doğa olayları dünyayı tarumar etti. Çin ve Hindistan’daki seller 2 binden fazla insanın ölmesine ve 40 milyar doları aşan bir zarara neden oldu. Amerika’daki kasırga ve orman yangını 60 milyar dolarlık bir zarara neden olmuş. Afrika’da ekinlerin ve bitki örtüsünün yok olmasına neden olan çekirge istilaları 8,5 milyar dolarlık bir zarar yaratmış. Güney Sudan’daki seller 138 kişinin ölümüne neden oldu, bir de bir yıllık tarım üretimi tamamen ziyan oldu. 2021’i umutla beklemeden önce, kuraklık, iklim değişikliği, çekirge istilaları ve salgınlarla karşılaşacağımızı ve hayatlarımızın ilk gündem maddelerini bu konuların oluşturacağını düşünmemek elde değil. Yine de sağlıkla ve umutla geçireceğimiz iyi bir olması dileklerimle.

İyi pazarlar…

Not: 2020’nin son günlerinde çok değerli bir bilim insanı ve yönetici olan Prof. Dr. Ahmet Acar’ı kaybettik. ODTÜ’nün “seçilmiş” son rektörü olmasının yanında, çalkantılı dönemlerde ODTÜ’ye sahip çıkması, siyasi baskılara boyun eğmemesi ve gösterdiği dirayetli yöneticilikle hatıralarımızda hep olanca saygınlığıyla kalacak.

Ailesinin, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.



