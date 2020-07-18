Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:47
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