Salon Deneme Yarışları'nda üç adım atlamada Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı
Ataköy'deki Salon Deneme Yarışları'nda üç adım atlamada Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı.
Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın ilk gününde milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'ndaki yarışlarda Tuğba, 13.80'lik atlayışıyla hem Sevim Sinmez Serbest'e ait büyükler, hem de kendisine ait 23 Yaş Altı rekorunu yeniledi.
Bu dalda eski rekor, 9 Şubat 2013'te yine aynı salonda Sevim Sinmez Serbest tarafından 13.64 ile kırılmıştı.
TAF Başkanı Fatih Çintimar, rekor sonrası Tuğba Danışmaz'ı ve antrenörü Cahit Yüksel'i tebrik etti.
YARIŞLAR SONA ERECEK
Atletizmde 2021 yılının ilk pist müsabakaları olan yarışlar, bugün sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle sadece büyükler kategorisinde kayıtlar alınırken, erkekler ve kadınlarda 14'er branştan toplam 28 dalda yarışlar yapılıyor.
Organizasyonda şu branşlar bulunuyor:
60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli, gülle atma, uzun atlama, sırıkla atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, pentatlon, heptatlon.
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