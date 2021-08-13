Salonlar, sinemaseverlerle dolmaya başladı

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Her ne kadar henüz salonları dolduracak gişe filmlerini şirketler vizyona sokmuyorsa da sinemaseverler salonlara gelmeye başladı. Otuzlu dereceleri aşan sıcaklıklarda klimalı salonların sunduğu hayal dünyası şehirde yaşayanlar için çekici olmaya devam ediyor. Buyurun nerede, neler var görelim.

Geçen gün, G.Kore filmlerinin özellikle muhafazakâr aile çocukları için ne kadar çekici olduğuna ilişkin bir haber yayınlamıştık. O haberin yayımlandığı gün 11 ve 12 Ağustos’da G.Kore Turizm Ofisi Kanyon Cinemaksimum’da iki günlük bir Kore filmleri gösterisi yaptı. Gösteriler ücretsiz ancak rezervasyon kaydıyla gerçekleşti ve ne yazık ki önceden haber verilmediği için ülkemizde de uyarlaması büyük ilgi çekmiş 7. Koğuştaki Mucize filminin orijinalini ne size duyurabildik ne de biz izleyebildik! Kore Film Festivali’nin ikinci filmi ise Karanlık Görev’di.

ZAMANDA TUTSAK

Bu hafta vizyona girecek filmler içinde basın gösterimi, senaryo yazarı ve yönetmenin adından ötürü ilgi çeken filmi Night Shyamalan’ın “Zamanda Tutsak” oldu. Ne ki sinema eleştirmenleri ünlü yönetmenin son filmleri ile kendisine verilen krediyi tükettiği kanısında. Çok lüks bir tatil köyüne çocuklarıyla giden çiftin başına özel olarak götürüldükleri plajda tuhaf şeyler gelmeye başlar. O plajda kendileri gibi özel olarak yönlendirilen iki aile, bir rap şarkıcısı ve bir spor hocası vardır ve herkes bir süre sonra hastalanmaya başlar. İlginç olan, o şahısların zaten bir hastalıkları olduğu ve buraya tesadüfen seçilmedikleridir. Kurbanlar etraflarını çevreleyen volkanik kayaların etkisinde kaldıklarını keşfederler ama zamanın hızlı akışı içinde geri dönüş yolu yoktur! “Köy”, “İşaretler” ve “Altıncı His” gibi gişe şampiyonu filmlerin yönetmeni Shyamalan’ın son filmi “Zamanda Tutsak”ın fantezisinde elle tutulur hiçbir yan yok! Gerilim filmi desen değil, korku desen değil, ilaç şirketlerini suçlamak dışında mantık sınırlarını fazlasıyla zorluyor gibi gerekçelerle eleştirilen filmin bence en iyi özelliği, yaşamakta olduğumuz gerilim ve korku dolu günleri; yangınları, selleri, yabancı göçmenleri en az iki saat kadar unutturması!

TÜRK FİLMLERİ

Benim size asıl tavsiye edeceğim yenilenen ve bir tür sinematek gibi çalışmaya başlayan Atlas Sineması’ndaki gösterimler. Geçen hafta Fransız Enstitüsü’nün katkılarıyla Fransız filmleri gösterisinin ardından bu hafta “Türk Fantastik Film Kuşağı” temasıyla hazırlanan seçkide Yeşilçam’ın en önemli yönetmenleri Metin Erksan’ın “İntikam Meleği” ile Atıf Yılmaz’ın “Arkadaşım Şeytan” ve Can Evrenol’un “Peri” isimli filmleri gösterimde.

BAŞKA SİNEMA

Önümüzdeki hafta 21-26 Ağustos arasında Atlas’ta “Başka Sinema” işbirliği ile farklı bir seçki var: Hayao Miyazaki’nin “Sprited Away”, Wim Wenders’in “Paris Teksas”, Matt Ross’un “Captain Fantastic”, Sebastian Schipper’in “Victoria”, Noah Baumbach’ın “Frances Ha” ve Jim Jarmusch’ın “Only Lovers Left Alive” filmleri gösterilecek.

Sinemaseverlerin ilgiyle izlediği “Başka Sinema”nın bütün Türkiye’deki sinemalarda gösterime giren filmi ise “Derisini Satan Adam” ve Bir Film’in “Uzun Aşkın Kısası” da yine bütün Türkiye sinemalarında.

KüçükÇiftlik Film Klübü’nün Bahçe’de gösterilecek olan filmleri içinde ise 17 Ağustos’ta “Bir Nefes Daha” dikkat çekiyor. Üstelik film gösterimi öncesi ve sonrasında dj kabininde filmin müziklerini de yapmış olan Da Poet yer alacak! Bu da kaçmaz? Önümüzdeki hafta ise gösterilecek yerli yabancılar arasında “Kelebekler”, “Söz Senettir”, “Caphernaum” (görmediyseniz kaçırmayın!) “Ahlat Ağacı” ve “Lux Aeterna” var. Seçin, beğenin, izleyin!