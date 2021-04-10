Salvator Mundi'nin tamamen Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 10:26

Fransa'da yayınlanacak bir belgesele göre, Suudi prens Muhammed Bin Selman adına 450 milyon dolara satın alınan Salvator Mundi'nin bizzat Leonardo da Vinci'nin elinden değil, sadece atölyesinden çıktığı belirlendi.

NTV'nin aktardığı habere göre belgeselin yönetmeni Antoine Vitkine, 2005 yılında New Yorklu bir sanat eseri satıcısı tarafından bin 175 dolara kötü durumda satın alınan ve ABD'de restore edilen bu tablonun geçmişini araştırdı. O dönemde bazı İngiliz sanat eseri uzmanı tablonun Leonardo da Vinci tarafından boyandığını teyit etmişti. Eser daha sonra bir Rus oligarkına satıldı.

LOUVRE MÜZESİ ANALİZ ETTİ

Suudlular, Fransa'dan eseri araştırmasını istedi. Tablo üç ay boyunca Louvre Müzesi'de sanat eserlerinin analiz edildiği C2RMF adlı laboratuvarında kaldı. Uzmanlara göre ünlü İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci Salvator Mundi tablosuna sadece katkıda bulundu, eser da Vinci'nin atölyesinde çalışan sanatçılar tarafından resmedildi.

DİPLOMATİK GERİLİME SEBEP OLDU

Belgeselde ortaya çıkan bir başka bilgi ise, söz konusu tablonun Fransa ile Suudi Arabistan'ın arasında diplomatik gerilime sebep olduğu.

Selman, 2019'da satın aldığı tabloyu, Leonardo da Vinci'ye ayrılan büyük sergi için Louvre'a ödünç vermek istedi. Ancak bunun için tek bir şartı vardı, eserin ünlü Mona Lisa tablosunun yanında sergilenmesi gerekiyordu. Selman böylelikle tablonun yüzde yüz da Vinci'ye ait olduğunu göstermek istiyordu.

Ancak bu talebi bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geri çevrildi. Suudi Arabistan tarafı da bunun üzerine tabloyu ödünç vermekten vazgeçti.

2019’da çıkan The Last Leonardo kitabının yazarı Ben Lewis, Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi adlı tablosunu NFT’ye çevirdi. 450 milyon dolar istenen Salvator Mundi resminin NFT’sinde ise bir değişiklik var. Orijinal tabloda sol elinde bir küre tutan figür, dijital versiyonunda elinde dolar banknotları tutuyor.