"Samandıra'nın lideri Erol Bulut"

28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:18

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında kendisini göreve getiren 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Emre Belözoğlu toplantıda şu açıklamaları yaptı:

"Erol Hoca, Selçuk Şahin ve bu zor şartlar altında görev yapmaya çalışan basın mensupları hoş geldiniz. Kolay değil. Yedikule, Zeytinburnu arasında bir çocukluğum oldu. Galatasaray alt yapısı dahil bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bazı hocalarım vefat etti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Futbol yapısının arkasında çok cefakar bir ekip var. Başta yöneticilerimiz olmak üzere sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir yapının içinde olmayı çok istedim. Erol Hocamızın da söylediği gibi seni beni bir olmayan ekipte olmak istedim. Rahmetli İslam Ağabey'in dediği gibi "Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur." İnşallah bunları yaşatırız. Kendini Fenerbahçe'ye ait hisseden herkes için söyleyebileceğim bizlere inanmaları, güvenmeleri. Mutlaka hatalarımız olacaktır. Ama sizlerin desteğine ve güvenine ihtiyacamız var. Başkan bu görevi bize verdiğinde oturup konuştuk. Ben ön plana çıktım. Bundan rahatsız oldum. Bu süreçte bir ekip çalıştı. Bu süreci hep birlikte yürüttük. Bu yapılanma sadece bir kişinin üzerinden gitmedi. Ersun Hoca'mızın gitmesinden sonra Tahir Hoca da kadroya katıldı. Sportif başarının önemine paralel olarak buna ağırlık verdik. Artık kulüplerin sadece uluslararası değil yurtiçi de sorumluluğu var. Oyuncular için ciddi bir planlama yaptık. Doğru hamleler yaptık. Transferi başarı olarak görmüyorum. Sahanın içinde skorların da desteklediği sonuçlar olursa her şey daha iyi olur. Planlarımızı şu anda şampiyonluk için yapıyoruz. İstediğimiz oyuncuların bir çoğunu getirdik. İnşallah Fenerbahçe önümüzdeki seneları çok daha güçlü atlatacak. İnşallah bu seneyi şampiyon tamamlarsak planları 5 sene 10 sene olarak yaparız. En büyük amacımız bu ülkenin topraklarına bu formayı giydirmek. Yola çıktık. Bismillah dedik. Şu anda skorlar da bizim lehimize gözüküyor. Başkanımızın ve hocamızın önderliğinde inşallah Fenerbahçe'yi çok daha güzel günlere götüreceğiz.

Burada sayın başkanımıza bağlıyım. Özellikle alt yapıyla ilgili olarak da kendisinden özel isteğimdi. Beraber hareket ettiğim bir ekibimiz var. Bazen herkes kendi alanında kalmalı. Samandıra'da oturmuş bir yapı vardı. Hocamız, Selçuk geldi. Biz de çok tecrübeli değiliz. Saha dışını yönetme konusunda kendimizi önde görüyoruz. Başkanımız önderliğinde bir futbol yapısı oluştu. Önümüzdeki süreç biraz daha dinamik olacak. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olmaktan çok mutluyum.

"SAMANDIRA'DA LİDERİMİZ EROL BULUT"

Futbolun içinde olmayacağım. Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı bizim başarımız demek. Ona rahat işler yapması için alan hazırlamak görevimiz. İşini iyi yapması için elimizi taşın altına koyacağız. Tüm transferlerde hocamızdan önce hep başkanımızla kararlar aldık. Genel anlamda, bizim için önemli olan kaliteli oyuncunun gelmesi. Bu işin finansal aşaması var ki çok önemli. Kulübün çok ciddi sorumlulukları var. Bugüne kadarki tüm transferlerin ortalama maaşı 1 milyon Euro'ya denk geliyor. Bütçeyi de küçülttük. İnsanlar değişmesi gereken bir kadrodan önümüzdeki sene başka şeyler bekliyor olacaktır. Başta başkanımız olmak üzere Erol Hoca'ya elimden gelen yardımı yaptım. İstediğimiz 2-3 oyuncu vardı, onları alamadık ki normaldir. Türkiye Ligi, Avrupa'daki bazı liglerden geride. Oyuncular tercihlerini başka takımlar için yaptı. Normaldir. İstediğimiz transferleri 10'da 8, 10'da 9 yaptık.

Oyuncuların kadro yapılanması, nasıl oynayaçcaksınız gibi soruların yanıtını hocamız verecektir. O konunun muhatabı odur. Ben birazcık daha soyunma odasından geldiğim için bu süreci biraz daha oyuncu merkezli yönettim. Onlarla görüştükten sonra onların soyunma odasına girerek, onların karakterini araştırarak, belki başka sportif direktörlerden farklı olarak bunu yaptım. Eski arkadaşlardan yardım aldım. 22-23 yaşımdan beri her takımda kaptanlık yaptım. Sporculardan hiç bir zaman kötü oyuncu çıkmaz. Yeterki onları değerlerinice inandırın. Arkanızdan gelecektir. Benim arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe'dir. Daha iyisini de yapabilirdik. İnşallah daha iyisini de yapacağız."