Samaras: Görüşmelerin başlamasıyla Türkiye'ye yönelik yaptırımların önü kesildi

24 Ocak 2021 Pazar, 16:22

Eski Yunanistan Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin eski lideri Antonis Samaras, "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, yarın İstanbul'da 61. turu yapılacak istikşafi görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği "yatıştırıcı doktrin" politikasına karşı olduğunu belirten Samaras, "İstikşafi görüşmelerin başlamasıyla Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarının önü kesildi. Yayılmacılık, sadece caydırıcılıkla göğüslenebilir." ifadesini kullandı.

MASAYA GELECEK KONULAR

Samaras, Türkiye'nin Ege adalarının silahsızlandırılması gibi deniz bölgelerinin belirlenmesi dışında kalan konuları da masaya getirmekte ısrar etmesi halinde, Atina'nın ne yanıt vermesi gerektiği yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

"Biz de ısrar edeceğiz, egemenlik haklarımızı nasıl paylaşacağımızı konuşmayı reddediyoruz çünkü eğer böyle bir tartışmaya girmeyi kabul edersek bu bazıları tarafından desteklenen, 'geri kalanını kurtarmak için onlara bir şey ver' meselesi değildir. Çünkü (Türkiye) şimdi bir şey alırsa daha sonra başka şeyler de almak için yeniden tehditlerle gelecek. Bunun için ben korsanlarla diyalog olmaz demiştim."

İstikşafi temaslarda netice alınamaması durumunda Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurma ihtimaline de değinen Samaras, şöyle devam etti:

"Hayır bu yanlışı yapmayın. Bizden istedikleri Lahey’e uluslararası hukuk temelinde başvurmak değildir. Çünkü Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kabul etmiyor, imzalamıyor bile. Dolayısıyla başvurmak için ortak bir çerçeve yok. Diğer bir yol ise Türkiye ile bir tahkimname imzalayarak Lahey’e sürüklenmektir. Yani anlaşmazlıklarımızın uluslararası hukukun öngördüğü gibi değil, Türkiye'nin arzu ettiği gibi çözümlemeyi kabul etmek anlamına geliyor."

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere Ankara'da 12 Mart 2002'de başlamıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, Atina'da 1 Mart 2016'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu, yarın İstanbul'da yapılacak.