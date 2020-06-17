Şampiyon Ligi İstanbul finaline 1 yıl erteleme

17 Haziran 2020 Çarşamba, 16:38

UEFA, bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in başkenti Lizbon'da sekizli final formatında oynanmasına karar verdi. İstanbul'un ise Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finaline ev sahipliği yapacağı açıklandı. Avrupa Ligi maçları ise çeyrek final turundan itibaren Almanya'da oynanacak.

UEFA Yönetim Kurulu, koronavirüs nedeniyle ara verilen futboldaki dev turnuvaların durumuyla ilgili iki gün sürecek toplantıların ilkini bugün gerçekleştirdi. Video konferans yoluyla yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) masaya yatırıldı. Toplantıda, bu yıl İstanbul'un ev sahibi olduğu Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi, formatı ve yeri konusunda nihai karar verildi.



DEVLER LİGİ'NDE BU YILKİ FİNALİN EV SAHİBİ LİZBON



Toplantının ardından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti kararları açıkladı. Marchetti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacağını bildirdi. Marchetti, Devler Ligi'nin Lizbon'da 8'li final formatında 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Giorgio Marchetti, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını belirtti. Marchetti, yerleri önceden belirlenen finallerin, birer yıl ertelemeli

gerçekleştirileceğini aktardı. Buna göre, İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra kentleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.



SON 16 TURU MAÇLARI



Diğer taraftan, ligde 17 ve 18 Mart'ta oynanması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının yeri konusunda ise bir karar verilmedi. 7-8 Ağustos'taki karşılaşmaların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea, Juventus-Olympique Lyon ve Barcelona-Napoli maçlarının ardından çeyrek finale yükselen son 4 takım belli olacak.



AVRUPA LİGİ ALMANYA'DA OYNANACAK



UEFA, toplantıda Avrupa Ligi ile ilgili de kararlar aldı. 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'nin çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanmasına karar verildiği açıklandı. Karşılaşmalar 8'li final formatında olacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 maçları ise 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Inter-Getafe ve Sevilla-Roma karşılaşmaları tek maç olarak oynanacak.

Öte yandan UEFA, 2020 Süper Kupa maçının Porto'dan alınarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye verildiğini de duyurdu.

