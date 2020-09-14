Şampiyon sahaya iniyor!

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde son şampiyon Başakşehir, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 10:58
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Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde son şampiyon Başakşehir, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak karşılaşmada Mete Kalkacan düdük çalacak. Maçı beIN Sport canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın kadrosunda da eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Hatayspor

Munir

Popov

Soner Örnek

Pablo Santos

Katranis

Rayane Aabid

Isaac Sackey

Helder Barbosa

Ruben Riberio

Idir Ouali

Mame Diouf


Başakşehir

Mert Günok

Caiçara

Epureanu

Skrtel

Hasan Ali

Mahmut Tekdemir

Aleksic

İrfan Can

Visca

Crivelli

Demba Ba




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