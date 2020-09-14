Şampiyon sahaya iniyor!
Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde son şampiyon Başakşehir, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.
Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde son şampiyon Başakşehir, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak karşılaşmada Mete Kalkacan düdük çalacak. Maçı beIN Sport canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde iki takımın kadrosunda da eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11’LER
Hatayspor
Munir
Popov
Soner Örnek
Pablo Santos
Katranis
Rayane Aabid
Isaac Sackey
Helder Barbosa
Ruben Riberio
Idir Ouali
Mame Diouf
Başakşehir
Mert Günok
Caiçara
Epureanu
Skrtel
Hasan Ali
Mahmut Tekdemir
Aleksic
İrfan Can
Visca
Crivelli
Demba Ba
Video Haberler
- Akdeniz foklarının aşk dansı kamerada
- İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
- Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken dehşeti yaşadı
- 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
- Skandal görüntüleri ortaya çıkan istismarcı tutuklandı
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!
- Yurttaşlar akın etti! Uyarıları hiçe saydılar
- Fatih'te hareketli anlar! Çığlıkları duyan koştu
- Skandal görüntü! Velilerin karşısına böyle çıktı