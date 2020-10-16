Şampiyona doping cezası
2017 Londra Maratonu ve 2016 Amsterdam Maratonu şampiyonu Daniel Wanjiru, doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl yarışmalardan men edildi.
Telegraph’da yer alan habere göre Athletics Integrity Unit’in (AIU) Wanjiru’nun biylojik pasaportunda yasaklı madde tespit etmesinin ardından bu kararın alındığı ifade edildi. Haberde Wanjiru’un AIU tarafından 9 Mart 2019’da yapılan kan testinde yüksek seviyede hemoglobin tespit edildiği belirtildi. AIU tarafından yayınlanan raporda; ‘’ Bu sonucun fizyolojik ya da patolojik bir durumun sonucunda olma ihtimalinin çok düşük olduğu ve büyük olasılıkla yasaklı maddeden kaynaklandığına dair önceki görüşümüzü tekrarlıyoruz.’’ İfadesine yer verildi. Wanjiru’nun Hollanda’daki menajerlik ajansı yaptığı açıklamada; “Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yasaklanmış hiçbir maddenin bulunamadığını vurguluyoruz ve Daniel'in masum olduğuna inanıyoruz. ‘’ dedi. Haberde Daniel Wanjiru’dan alınan doping örneklerinin negatif çıkmasına rağmen, kan pasaportunun uzun süre incelenmesinden sonra dopinge rastlandığı belirtildi. Kenyalı atletin Kasım ayına kadar temyize gitme hakkı bulunuyor.
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