Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir

30 Nisan 2021 Cuma, 17:36

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Fransa'dan flaş bir iddia geldi.RMC Sport, Türkiye'de yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmelerini sıklaştırdığını yazdı.

UEFA yetkililerinin, "Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel yetkililer ile maçın sağlıklı koşullar altında oynanmasını garantiye almak için temaslarımız sürüyor. Planlama ile ilgili kısa süre içinde açıklamalar yapılacak" şeklinde bilgi verdiği kaydedildi.

ALTERNATİF PLAN İDDİASI: İNGİLTERE

Öte yandan UEFA'nın, Türkiye'deki vaka sayılarının düşüşe geçmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a alternatif hazırlığında da olduğu belirtildi.

İki İngiliz takımının yarı finalde olduğu Şampiyonlar Ligi'nde iki İngilizin yer aldığı bir final gerçekleşmesi durumunda, finalin İngiltere'de oynanabileceği de ifade edildi. İngiltere'de maçlara seyirci alınmaya başlanmasının da UEFA'nın bu planı alternatif olarak değerlendirmeye almasında rol oynadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanması planlanan final, koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan alınmış ve Final 8 organizasyonuyla Lizbon'a verilmişti.