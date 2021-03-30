Şampiyonlar Ligi için kritik oylama ertelendi

30 Mart 2021 Salı, 17:48

Guardian’da yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi’ndeki format değişikliğinin yapılacağı oylamanın yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında ertelendiği belirtildi. Yarın yapılacak yürütme kurulu toplantısında Şampiyonlar Ligi için değişiklik yapılmasa da tartışılacağı ve kararın 19 Nisan'da alınabileceği ifade edildi.

“KONU GÜNDEMDE OLACAK”

UEFA’dan yapılan açıklamada ise değişiklik kararının yarınki toplantıda konuşulacağı ancak son kararın 19 Nisan’da alınacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Son birkaç gün içinde yapılan çeşitli değerlendirmeler sonrasında UEFA, 31 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantıda 2024 sonrası kulüp müsabakalarının geleceğinin tartışılacağını doğruluyor. Bununla birlikte, bu konudaki herhangi bir resmi karar, devam eden tartışmaları sonuçlandırmak için yalnızca 19 Nisan'daki UEFA İcra Komitesi toplantısında alınacaktır. Yarınki İcra Komitesinde karar verilmesi gereken konular şunlardır:

- UEFA EURO 2020 ve UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2021 için beş değişikliğe izin veren bir teklif;

- Seyircilerin UEFA maçlarına alınmasına ilişkin 1 Ekim 2020 tarihli kararın revizyonu;

- 2022 FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılacak takımların seçim sistemi.