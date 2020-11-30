Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez kadın hakem düdük çalacak
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus ile Dinamo Kiev arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus ile Dinamo Kiev arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, bu maçta görev yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde düdük çalan ilk kadın hakem olacak.
2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5'inci haftasında oynanacak Juventus - Dinamo Kiev maçını Stephanie Frappart'ın yöneteceği açıklandı. 36 yaşındaki Frappart, bu maçta görevlendirilmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yapan ilk kadın hakem olacak.
Frappart, geçen yıl Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.
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