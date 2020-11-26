Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gecesi!
Real Madrid deplasmanda Inter'i 2-0 yenerken Liverpool sahasında Atalanta'ya 2-0 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.
D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.
A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.
Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0
B Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0
Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2
C Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1
Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2
D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1
Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
Video Haberler
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler