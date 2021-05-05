Şampiyonlar Ligi'ne 'dolu' yağdı!

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:58

Manchester City ile Paris Saint-Germain arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dolu yağışı etkili oldu ve Manchester turu geçti.

Dolu yağışının etkili olması, zeminin hayli bozulması sonrası saha bembeyaz oldu ve görevlilerin uzun süren temizleme çalışmaları sonrası, saha maç oynanır hale getirildi ve karşılaşma saatinde başladı.