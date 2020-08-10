Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs şoku

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:59

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi RB Leipzig ile oynayacakları maç öncesi koronavirüs testinden geçen Atletico Madrid'de 2 vaka tespit edildi.

Atletico Madrid takımında koronavirüs şoku yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde RB Leipzig ile oynanacak maç öncesi İspanyol ekibinde iki kişinin testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan testler sonucunda iki kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü Almanya ekiplerinden Leipzig ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.



