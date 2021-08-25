Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiler!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 3 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında üç maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Benfica, Malmö ve Young Boys, bu sezon gruplarda mücadele edecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç): 0-2, 2-1
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre): 2-3, 2-3
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