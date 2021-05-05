Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazanırsa Türkiye Şampiyon'u eleme oynayacak!

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:58

Real Madrid'i eleyen Chelsea ve Paris Saint Germain'i eleyen Manchester City Şampiyonlar Ligi kupası için İstanbul'da karşılaşacaklar.

Ligde 4. sırada bulunan Chelsea'nin konumunu kaybetmesi halinde Türk takımları için tehlike çanları çalacak.

Puan sistemine göre Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alan takımın kendi liginde de Şampiyonlar Ligi biletini alabilecek bir pozisyonda olması gerekiyor.

Aksi durumda Chelsea İngiltere'den bilet almadan Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanı ile turnuvaya katılacak.

Bunun sonucunda Türkiye şampiyonu da eleme oynamak zorunda kalabilir.



