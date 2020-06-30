Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir’den onay: Sahile 1 cami 3 mescit

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Atakumlu eğitimcilerden oluşan Atakum Diriliş Grubu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek, Atakum sahiline camii yapılması için başlattıkları imza ve cami talep dilekçelerini teslim etti. Atakum Diriliş Grubu, cami talep dilekçesinde Atakum sahilinin sadece denize girilen bir yer olmadığı ve sahil kesiminde hiç mescit bulunmadığı belirtildi. Bölgede birden fazla kilise olduğuna vurgu yapılan cami talep dilekçesinde Demir’den bu eksikliğin giderilmesi istendi. Atakum sahiline iki adet cami ve üç adet mescidin projelendirildiğini ve yer belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Demir, camilerden birinin İskele Cami olarak inşa edileceğini, yer belirleme çalışmaları için Şehit Selim Kiraz Parkı, golf sahasının Atakum tarafındaki geniş alanı veya Yalı Kafenin yerine yapılacak millet kıraathanesi önünü değerlendirdiklerini kaydetti.