Samsun'da anneyi darp iddiasına tutuklama

28 Temmuz 2020 Salı, 16:20

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. adlı şahıs annesini ve kız kardeşini darp etti.

Annesini darp ederek para istediği ileri sürülen Y.K. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.