Samsun'da anneyi darp iddiasına tutuklama
Samsun'da annesini darp ederek para istediği iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. adlı şahıs annesini ve kız kardeşini darp etti.
Annesini darp ederek para istediği ileri sürülen Y.K. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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