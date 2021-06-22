Samsun'da bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesi aile ve yaşam merkezine dönüştürülecek

Samsun İlkadım’daki eski ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin tarihi binası büyükşehir belediyesi tarafından restore edilecek.

Cemil Ciğerim
22 Haziran 2021 Salı, 04:00
Samsun'da bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesi aile ve yaşam merkezine dönüştürülecek
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Atıl haldeki 119 yıllık tarihi bina ve çevresi “aile ve yaşam merkezine”, ağaçların bulunduğu alan ise kent parka dönüştürülecek.  

Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan büyükşehir belediyesinin bölge için yapmayı planladığı proje, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Belediyeye tahsis edilen tarihi hastane binası ve arazisiyle ilgili ihale sürecinin başlaması bekleniyor.


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