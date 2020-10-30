Samsun’da IŞİD operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
Samsun’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.
Samsun’da, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 15’i Irak uyruklu, 1’i Suriye uyruklu toplam 16 IŞİD şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen IŞİD şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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