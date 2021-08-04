Samsun'da köylüler taş ocağı sahasının genişletilmesine tepki gösterdi
Samsun'da köylerinde bulunan taş ocağı sahasının genişletilmesi girişimine tepki gösteren köylüler, ÇED raporunun okunmasını beklemeden salonu terk etti.
Samsun'un Havza ilçesine bağlı Taşkaracaören Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve özel bir şirkete ait taş ocağının çalışma sahasını genişletmek için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili yurttaşları bilgilendirmek için toplantı düzenlendi. Şirketin 46,66 hektar alanda işlettiği taş ocağı alanının 99,9 hektara çıkarılmasına yönelik rapora ilişkin toplantı öncesi çevreye köylerinde taş ocağı istemediklerini belirten pankartlar asan köylüler, toplantıda da tepkilerini dile getirdi.,
Taşkaracaören Derneği Başkanı Seyidahmet Tosun, devam eden ocak faaliyetinden köylülerin mağdur olduğunu, hukuk çerçevesinde haklarını savunacaklarını söyledi.
Avukat Hasan Uzun ise, "Ülkemizde yaşanan yangın olaylarında insanlar bir ağacı kurtarmak için mücadele ederken burada içinde orman da bulunan 99 hektar alan ÇED konusu ediliyor" ifadelerini kullandı.
Köylüler ÇED raporunun okunmasını beklemeden salonu terk etti.
Öte yandan toplantının düzenlendiği caminin avlusunda jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı.
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