Samsung Galaxy Note 20 Ultra, düşme testinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

25 Ağustos 2020 Salı, 08:00

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların pek çok özelliği nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Ancak tasarımın, Samsung’un en az eleştirildiği konu olarak görülüyor. Zira şirket, hem görsellik hem de dayanıklılık konusunda tasarımını her geçen yıl daha da geliştiriyor.

Webtekno.com'da yer alan habere göre, akıllı telefonlar konusunda popüler YouTube kanallarından biri olan PhoneBuff, Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra ile Apple’ın mevcut en güçlü akıllı telefonu olan iPhone 11 Pro Max’i düşme testinde karşı karşıya getirdi.

Test, her iki telefonun da arkası aşağı bakacak şekilde düşürülmesiyle başlıyor. iPhone 11 Pro Max’in arka yüzeyi, bu testte gerçek bir hayal kırıklığı yaratarak adeta tuz buz oluyor. Galaxy Note 20 Ultra’nın ise yalnızca sol üst köşesinde küçük bir kırık gerçekleşiyor. İkinci adımda ise her iki telefon da köşe çerçevenin üstüne düşürülüyor ve ikisi de az hasarla testi geçmeyi başarıyor.

Üçüncü ve testin belki de en önemli adımında her iki telefon da ekran aşağıya gelecek şekilde düşürülüyor. iPhone 11 Pro Max’in ekranı ilk düşürmede kırılırken Galaxy Note 20 Ultra’nın ekranı defalarca düşürüldüğünde dahi sağlam kalmayı başarıyor. Genel sonuca baktığımızda Samsung’un Gorilla Glass Victus ile bariz bir şekilde daha iyi koruma sağladığı görülüyor.