Samsung koronavirüs ile mücadele için antimikrobiyal kılıf üretiyor

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:46

Koronavirüs salgını nedeniyle hemen her firmanın iş yapma şekli değişirken bu noktada yeni adımlar attıldı. Teknoloji devleri de yeni dünyaya uyum sağlamak için peşpeşe adımlar atmaya başladı.

webtekno.com'da yer alan habere göre Güney Koreli üretici Samsung da kendisi için yeni bir patent aldı. Bu patentte antimikrobiyal kaplama olarak gösterildi. Özellikle koronavirüs gibi hastalıklara sebep olabilen organizmaların yüzeylerden bulaşabildiğini biliyoruz. Yeni yüzey de bu noktada insanların korunmasını sağlayacaktır.

VİRÜS TUTMAYAN YÜZEY

Antimikrobiyal kaplama, virüs parçacıklarının varlığı ile mücadele ederken, genel olarak da bakterilerin yüzeylerde tutunmasına engel oluyor.

Samsung’un yaptığı patent başvurusunun 30 Haziran’da gerçekleştirildiği ve birden fazla ülkenin patent ofisine başvurularda kullanıldığı ifade ediliyor. Patentin tanıtımında ise “Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için koruyucu kap ve kılıf” açıklaması yer alıyor.

ANTİMİKROBİYAL KAPLAMA KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Arizona Üniversitesi’nden gelen araştırma raporlarına göre antimikrobiyal kaplamalar yüzeylerin 90 güne kadar koronavirüsten korunabilmesini sağlıyor. Bu tür bir kaplama uygulandığında virüs oranı ilk 10 dakikada yüzde 90, ilk iki saatin sonunda ise yüzde 99,9 azalıyor.

Akıllı telefonlar hastalıkları yaymak için oldukça etkili olabiliyorlar. O nedenle de bu tür kaplamaların etkisi tahmin edilenden fazla olabilir. Samsung’un kılıfları ne zaman tanıtacağı konusunda ise kesin bir bilgi yok.