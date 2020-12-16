Samsung'dan Galaxy M sürprizi
Samsung'un yeni bir Galaxy M akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Gerçekten de yeni bir Galaxy M geliyor ama bu cihaz, kullanıcılar tarafından beklenen cihaz olmayabilir.
Geçtiğimiz ay, Samsung'un Galaxy M serisini yeni akıllı telefon modelleriyle genişleteceğine ilişkin birtakım bilgiler ortaya çıkmıştı. CHIP Online'ın aktardığına göre, Sammobile'ın yayınladığı yeni raporunda bu cihaz aslında bir tablet olabileceği söyleniyor.
Raporda, Samsung'un tablet kategorisinde Galaxy M serisine de yer vermek istediği ve dedikodusu yapılan Galaxy M62'nin de Galaxy M tablet serisinin ilk modeli olabileceği belirtiliyor. Eğer bu doğru çıkarsa, Galaxy Tab A, Galaxy Tab Active ve Galaxy Tab S serisinden sonra, bu kez de Samsung'un Galaxy M tablet ailesiyle tanışmış olacağız.
Raporda ayrıca Samsung'un Galaxy E serisini de geri getirmeyi planladığı yazıyor. Hatta yakın zamanda sızdırılan Galaxy F62'nin de aslında Galaxy E62 adıyla piyasaya sürülebileceği de iddialar arasında.
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