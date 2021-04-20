Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig için ne dedi?
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam "İhtiyacımız olan camianın moral ve motivasyonunu sağlayacak bol pozisyon ve bol gollü galibiyet bizim için güzel oldu" dedi. - Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Bugün sezonun en kötü oyununu ortaya koyan bir Bursaspor vardı sahada, bize hiç yakışmadı"
TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, gol gollü güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde yeniden iddialı duruma gelebilmek için Bursaspor karşısına kazanmak için çıktıklarını belirtti.
Maça iyi başladıklarını aktaran Sağlam, "Karşılaşmanın hemen başında golü bulduk ve ilk yarıda soyunma odasına giderken yine golü bulduk ve rakibin direncini kırdık. Bu da rakibimizin sistemi ile alakalı değişiklik yapmasına ve risk almasına sebep oldu. İkinci yarıda da bol pozisyonlar yakaladık ve golü bulduk. Güzel bir oyunla kapanışı da güzel bir şekilde yaptık. İhtiyacımız olan camianın moral ve motivasyonunu sağlayacak bol pozisyon ve bol gollü galibiyet bizim için güzel oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor'u da tebrik ediyorum. Hedefimiz süper Lig" ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN, KULÜBÜN DE SAHİBİ, TAKIMIN DA SAHİBİ "
Samsunspor Yönetim Kurulu kararı ile geçen hafta içi Burak Çalık, Kerem Can Akyüz ve Caner Arıcı'nın kadro dışı bırakıldığına dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:
"Bu oyuncular yönetimin aldığı karar doğrultusunda aramızdan ayrıldılar. Bu oyucularla alakalı sosyal medyada çok kötü şeyler yazıldı. Bu çocuklar bizim kardeşlerimiz. Çok düzgün de insanlar ve böyle zor durumda onları bırakmamak lazım. Söylendiği gibi küfür etme, yumruk atma gibi bir şey olmadı. Sadece kulüp başkanımızın almış olduğu bir karardır. Teknik bir karardır. Bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Benimle alakalı da belli bir kesimin beklentisi var. Onlar da merak etmesin 3 hafta sadece sabretsinler. Ben bu 3 oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşünmemiştim. Bu tamamen başkanın kendi kararıdır. Başkan, kulübün de sahibi, takımın da sahibi yarın bizim de görevimize son verebilir. Böyle imkan var elinde."
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı