SANA: Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü
Suriye'nin resmi haber ajanslarından SANA, ülkenin kuzeyinde bir ABD helikopterinin düştüğünü bildirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Haseke'de bir ABD helikopteri düştü.
Yarubiyah'ın yakınındaki Tel Haddad kasabasında düştüğü belirtilen helikopterin türüne ve düşme nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Öte yandan, enkazın çevresinin ABD zırhlı araçları tarafından çevrildiği bilgisi geçildi.
ABD destekli koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu kaza yalanlandı.
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