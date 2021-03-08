Sanat camiası ve siyasiler Rasim Öztekin için üzüntülerini dile getirdi

08 Mart 2021 Pazartesi, 22:33

62 yaşındaki oyuncu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Öztekin, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öztekin'in yaşamını yitirmesinin ardından sanat camiası ve siyasiler üzüntülerini dile getiren başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Türk sinema ve tiyatrosunun bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Usta oyuncumuz Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim'' dedi.

Sanatçı Cem Yılmaz, ''Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim'' ifadelerine yer verdi.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ''Gerçekten çok üzgünüm. Hoşçakal Rasim Abi'' diyerek üzüntüsünü paylaştı.