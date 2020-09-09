Sanat koronaya direniyor!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Eylülü severim. Yazın rehavetinden sonra şehre dönüş ve hayatın yoğun temposuna geri dönmesi. Yeniden başlangıç. İlkbaharda başlayan ve hepimize unutulmaz bir deneyim yaşatan, hâlâ da hayatımızı kuşatan pandeminin koşulları canlı sanattan da kopmamıza neden olmuş, sanatçılar ve organizatörler bütün güçlerini çevirimiçine yönelterek bizleri sanatsız bırakmama çabası içinde olmuşlardı. Ama insan, bütün koşullara uyum sağlayan ve koşulları zorlayan bir canlı türü olarak sanatı da maskesi, mesafesi ve dikkatiyle yaşamaya başladı. Hayat devam edecek. İstanbul’un en iddialı sanat merkezlerinden biri olan Arter pandemide kapattığı sanat galerilerini küllerinden yeniden doğar anlayışı içinde 5 ayrı sergiyle yeniden açıyor. Maslak’taki Uniq, açık hava mekânını tiyatro salonu gibi düzenledi ve “sanatın ve tiyatronun birleştirici gücüyle yan yana gelmek, tekrar hayata tutunmak, tekrar oynamak için” dayanışma amacıyla sahnesini katılan tiyatrolara bedelsiz açtı.

7-30 Eylül tarihleri arasında “Sahnede Yeniden Buluşuyoruz” adlı tiyatro etkinliğini AN Yapım hazırladı. “Ticari kaygılardan uzak, tamamen dayanışma amaçlı, her bir biletin, tiyatro emekçilerinin yeniden ayağa kalkması için bir tuğla işlevi göreceğini” vurgulayarak sahne açıyor sanatçılar. Pazartesi akşamı burada Aziz Nesin Kabare’yi izledim. Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu’nun ortak yapımı 4 kişilik oyunu Cengiz Toraman uyarlayıp yönetmiş, Levent Üzümcü dışında Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın oynuyor. Şu aralar yaşadığımız pek çok olayda ilk tepkimiz ne oluyor? Tam Aziz Nesinlik hikâye değil mi? İşte Cengiz Toraman da bu fikirden yola çıkmış. Türk mizahının, hicvin büyük ustası Nesin’in öyküleri, şiirlerinden bir kolaj yapıp günümüze uyarlamış. Gerisi hepsi çok fırlama, çok başarılı dört komedyenin sahnedeki performansına kalmış. İlk yarıda biraz tutuktular sanki, ilkler hep zordur. Onlar da ikinci perdede bir açıldı, bir şenlendi, kendileri de gülmeye ve keyif almaya başlayınca hep beraber bol bol güldük yaşadığımız tuhaflıklara. Bundan sonraki oyunlar ve gruplar da çok iyi, açık hava, sosyal mesafe, maske kuralı, sağlık açısından da sıkıntı yok. 30 Eylül’e kadar sezonda kaçırdığınız, görmek istediğiniz oyunları DasDas’tan Genco Erkal’a, Kaldırım Serçesi’nden Güneyli Bayan’a, izlemenizi öneriyorum; bir tuğla, pardon bilet de sizden olsun!

YAĞMUR ORMANLARI

Arter’in yeni sezona 5 sergiyle bomba gibi girdiğini, bunların Arter Koleksiyonu ve koleksiyon dışından oluşturulduğunu söylemem ve bu konuyu yarına bırakmam gerekiyor. Melih Fereli yıkmış geçmiş çünkü, tanıtımlar için kitap yazılabilir. Basın toplantısında Alev Ebuzziya da vardı, Tekerrür’le eserlerini sergiliyor. Ben hızlıca Yağmur Ormanları’na gidip kuş seslerini dinledim. Eriyip gittim! Ama bütün sergileri gezip, üzerinde düşünüp yazmalı, yoksa olmaz diyorum!



MÜZİĞE YENİ BİR ÖDÜL

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) tarafından müzik alanında yeni bir ödül oluşturuldu. BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri, her yıl Beste, Seslendirme ve Araştırma dallarından ikisinde verilecek. Ödüllerin amacı ile veriliş esasları bir yönergeye bağlanarak BESOM internet sitesine yerleştirildi.

Yönergeye göre, her yıl Çağdaş Türk Müziği alanında etkinlik gösteren orkestralar, korolar, yaşayan besteciler, şefler, solistler veya araştırmacılar arasından, verimlerine göre saptanacak iki özel veya tüzelkişi ödüllendirilecek. BESOM, 2006 yılında besteci-yayıncı Muammer Sun önderliğinde kuruldu, çeşitli etkinliklerle yaşamını sürdürdü. Halen BESOM yönetimi, 2020 genel kurulunda seçilen Rengim Gökmen (Başkan), Şefik Kahramankaptan (Başkan Vekili), Ertuğul Bayraktarkatal (Yazman), Deniz Atalay (Muhasip) ve Cemi’i Can Deliorman’dan oluşuyor.

FRİNGE İLE ENKA SANAT İŞBİRLİĞİ

Bu yıl 21 - 27 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Istanbul Fringe Festival’in canlı yayımlanacak açılış etkinliğinin sponsoru ENKA Sanat, festivalin bu seneki ilk ve tek fiziksel etkinliğini sahiplenecek. 21 Eylül akşamı saat 21.00’de DasDas açık hava sahnesinde yapılacak performans ENKA Sanat’ın katkılarıyla YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlanacak. Işıl Bıçakçı Dance Projects’in Hâl / Status performansı ile başlayacak festivaldeki tüm gösteriler, hafta boyunca Istanbul Fringe Festival’in YouTube sayfasından izlenebilecek.

