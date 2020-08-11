Sanatçı Hümeyra'nın oğlu, yaşamını yitirdi
Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat yaşamını yitirdi.
Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra, iki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtırdığında, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Edinilen bilgiye göre, oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.
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