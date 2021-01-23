Sanatçı ve yazarlardan TBMM'ye çağrı: 'Kadına şiddeti önlemek için #MeclisGöreve'
Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK), "Günde en az 3 kadın öldürülüyor, bu artık bir cinskırım" başlığıyla başlattığı kampanyaya, ünlülerden de destek geldi.
Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) bir kampanya başlatarak kadın cinayetlerini, cinskırımı ve kadına karşı şiddeti önlemek için “Günde en az üç kadın öldürülüyor, bu artık bir #cinskırım” ifadeleriyle Meclis’i göreve çağırdı. Platformun çağrısına destek olan Zuhal Olcay, Ahmet Ümit, Hande Doğandemir, Ercan Kesal ve Meltem Cumbul, "İstanbul Sözleşmesi uygulansın, Meclis kadın cinayetlerini önlemek için özel gündemle toplansın" dedi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu konuda sözü olan herkesi de bu kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz. Sesimize ses olun, hep birlikte sesimizi Meclis’e duyuralım ve cinskırımı durdurmak için harekete geçelim. Günde en az üç kadın öldürülüyor, bu artık bir #cinskırım Meclis kadın cinayetlerini önlemek için özel gündemle toplansın #MeclisGöreve.
Günde en az üç kadın öldürülüyor, bu artık bir cinskırım. Kadın cinayetlerini, cinskırımı, kadına şiddeti önlemek için #MeclisGöreve diyoruz, herkesi sesimize ses olmaya çağırıyoruz. Sesimizi Meclis’e duyuralım, cinskırımı birlikte durduralım"
Günde en az üç kadın öldürülüyor, bu artık bir #cinskırım Meclis kadın cinayetlerini önlemek için özel gündemle toplansın #MeclisGöreve ??— Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) January 22, 2021
Sesimizi Meclis’e duyuralım, cinskırımı birlikte durduralım @baskomsernevzat @dogandemirhande @ErcanKesal @MCumbulOfficial @Zuhalolcay__ pic.twitter.com/DdXJWZsns2
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