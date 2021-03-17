Sanatçı Zerrin Özer, Ümit Güner tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:50

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalıda yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer oldu. Programda hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" dedi.

Programda yıllar önce dönemin plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’i cinsel saldırıya maruz bıraktığı iddiası gündeme geldi. Özer, "Geberdi gitti geçenlerde. Gördüm, vefat etti. İlk defa yayımlanıyor ismi" diyerek yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"Bir gün başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum.

"GÜNLERCE YORGANI ÇEKİP AĞLADIM"

Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, 'Ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum' dedim. 'Susmam lazım' dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum.

Sonra 'Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum' dedim. 'Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan.' Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu yokuşunda bir tokat attı. 'Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun' herhalde dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım 'Bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun' diyor.

"BU ADAMIN SURATINA BAKA BAKA ÇALIŞTIM"

Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, 'Benim bir evlilik yapmam gerekiyor' dedim. Ona da müsaade etmediler.

Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. 'Bunu içinden atman gerekiyor' dedi. Diyorlardı ya 'Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor' Kimseye bakamıyor ki Zerrin."

Dur Bi Dinle’de bu hafta Zerrin Özer biyografisi var..... İyi seyirler



ZERRİN ÖZER "EVLİLİĞİM 13 SAAT SÜRDÜ!" https://t.co/VhIIiaxdo5 — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 16, 2021





ÜMİT GÜNER KİMDİR?

Zerrin Özer’in ‘Her Şey Seninle Güzel’ albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırının ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı. 1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in vefat ettiği öğrenildi.