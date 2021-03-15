Sanatçılara gönderilen, ‘iç çamaşırlarınıza karışacağım’ mesajı eleştiri sayıldı
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş'in sanatçılara gönderdiği, “Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek gibi ne varsa bizzat ben bildireceğim” yazılı mesajına idari soruşturma başlatılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in sanatçılara, “giyecekleri iç çamaşırına kadar karışacağı” yönünde mesaj atan koro müdürü ile ilgili sorusuna, “İdari soruşturma başlatılmıştır” yanıtını verdi. Olayın üzerinden 7 ay geçtiğini anımsatan Emir, “Demek ki hiçbir işlem yapılmamış. Göstermelik soruşturma açılmış” tepkisini gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na Ocak 2020’de atanan Gürsel Bilmiş, korodaki sanatçıların yer aldığı WhatsApp grubuna attığı mesajda, “Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs ne varsa bizzat ben bildireceğim” ifadesini kullanmıştı. Skandalın gündeme gelmesinin ardından bakanlık, Bilmiş hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. CHP’li Murat Emir de 26 Ağustos 2020’de, Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
Önergeyi yanıtlayan Bakan Ersoy, özetle şunları kaydetti: “Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği’nin 18. maddesinin ‘Sanatçılar konserlerde Sanat Kurulu’nca kararlaştırılmış şekilde giyinirler ve konsere başlamadan en az 30 dakika önce konser yerinde bulunurlar’ şeklindeki beşinci fıkrası uyarınca, sanatçıların kıyafetlerini belirleme konusunda koro müdürünün de üyesi olduğu Sanat Kurulu yetkilidir. Denetleme ve personeli uyarma yetkisi ise genel müdüre verilmiştir. Yapılan uyarılar eleştiri mahiyetinde olup, olaya ilişkin idari soruşturma başlatılmıştır.”
‘ELEŞTİRİ DEĞİL HAKARET’
CHP’li Emir, soruşturmanın sonuçlanmamasına tepki göstererek, “Koro müdürünün, sanatçılara giyecekleri iç çamaşırlara bile karışacağını söylemesi büyük bir skandal. Sanat Kurulu’nca kararlaştırılmış kıyafeti denetlemek ile ‘sanatçıların iç çamaşırına karışacağım’ demek bambaşka şeyler. Sanatçılara bu şekilde hitap etmek, eleştiriden öte aşağılama ve hakaret içeriyor” değerlendirmesini yaptı.
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