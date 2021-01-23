Sanatçılardan Brexit sonrası vize muafiyeti için kampanya

23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:50

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından neredeyse bir yıl sonra resmiyet kazandı.

Ancak ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı müzisyenleri de vurdu.

Sanatçıların bundan sonra turneleri için vize almaları ve AB’ye götürdükleri her bir enstrüman için 350 Sterlin ödemeleri gerekecek. Bu da maliyetleri artıracak.

NTV'nin haberine göre, aralarında Elton John, Ed Sheeran, Liam Gallagher’ın da olduğu 110 sanatçı, vize muafiyeti için kampanya başlattı.