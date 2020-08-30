‘Sanatla barışabiliriz’

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Fotoğraf: Burcu Göçer

İstanbul’da özellikle Kadıköy, son yıllarda duvar resimleriyle (mural) renkleniyor. Gerek belediyenin desteğiyle, gerek düzenlenen Mural İstanbul Festivali’yle binaların boş duvarları yerel ve dünyaca ünlü sanatçılar tarafından birbirinden etkileyici sanat eserleriyle donatılıyor.

Bunlara bugün bir yenisi daha eklendi. İsrailli sanatçı Pilpeled, 30 Ağustos - 1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy’de yer alan sanat mekânı Black Flag Art’ta kişisel sergi açmakla kalmadı. Sanatçı, Yeldeğirmeni’ndeki sergi mekânının hemen yakınlarında bir de 15x15 metre boyutlarındaki duvar resmini hayata geçirdi.

Sergide ise sanatçı, İstanbul’da ve İstanbul’dan ilhamla ürettiği yeni işlerinin yanı sıra siyah beyaz desenlerinden oluşan bir seçkiye yer veriyor. Bu resimler arasında dünyanın çeşitli şehirlerinde duvarlara yaptığı resimlerin baskıları da bulunuyor. Resimlerin birçoğu ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Biz de sanatçıyı Yeldeğirmeni’nde, vinç üzerinde duvar resmine son dokunuşları yaparken yakaladık.

Sanatçı, İstanbul’a gelir gelmez sergisi için seramik vazolar almaya gidip onları boyamış. Geçen hafta cumartesi günü ise duvar resmine başlamış. Pilpeled, duvar resminin yerini çok beğendiğini özellikle vurguladı. Birlikte vakit geçirdiği insanlar tarafından sevgiyle karşılandığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen sanatçı, Kadıköy’deki duvar resimlerinden çok etkilendiğini belirtti. Bunun yanı sıra iyi giyimli, kibar, sanatla ilgili insanlar, barlar ve “tabii ki yemekler” dikkatini çekmiş. Bugün açılacak sergi dolayısıyla da heyecanlı olduğunu ifade etti.

KADIKÖY ŞAŞIRTMIŞ...

Peki, sokaklarda gördüğü eserleri görünce neler düşündü, sanatçılarını tanıyor muydu? Pilpeled, bu soruya şu yanıtı verdi: “Resimler beni çok şaşırttı. Her yerde bazen sokaklarda dolaşırken mural görürsünüz, genelde fena değillerdir. Ama burada gördüklerimin hepsi çok iyiydi. Daha sonra Moda’da daha küçük murallar gördüm, birbirleriyle yan yanaydılar. Çok beğendim, beni etkilediler. İmzasını gördüğüm sanatçılara Instagram’dan mesaj attım. Başta şaşırdılar, ‘Bana takipçi kazanmaya mı çalışıyorsun’ diye sordular. Ben de onlara Kadıköy’de olduğumu ve resimlerini çok beğendiğimi söyledim. Sonra onlar kim olduğumu anlayınca kendi sayfalarından paylaşmaya başladılar.”

Pilpeled, koronavirüs sürecini nasıl geçirdiğini de şu sözlerle anlattı: “Bunu söyleyeceğim için özür diliyorum ama ben karantinadan keyif aldım. Benim için güzel zamanlardı. Tabii ki var olan planlarım ve işlerim iptal oldu, seyahat edemedim. Ama ben evde olmayı çok sevdim. Çok özel bir zaman oldu benim için. İlk defa evine kapanan tek kişi olmadığımı hissettim, herkes de benim gibi yaşadı bunu. Eve kapanmış olsam da yanımda kız arkadaşım vardı, onunla birlikte evde kalmak güzel bir deneyim oldu.”

Son olarak sergisini ziyaret edeceklere ve hayranlarına da Pilpeled’in bir mesajı var: “Burada olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Bazen insanlar İsrailli olduğum için, politik nedenlerle garip gözle bakabiliyorlar ama sanatla bunların aşılabileceğine ve barışılabileceğine inanıyorum. Sanat sayesinde birçok özel arkadaşlık kurdum. Burada tanıştığım arkadaşlarımı da Tel Aviv’e davet edip orada mural yapmalarını ya da sergi açmalarını isteyeceğim.”

Özgür Özer

PILPELED KİMDİR?

Pilpeled, 2000’lerin ortasından itibaren geliştirdiği özgün tarzı ve siyah beyaz desenleriyle İsrail sanat ve tasarım dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olarak uluslararası üne kavuştu. Tarzı ve tekniğiyle, duvar resimleriyle sokak sanatı alanında önemli bir yer edindi. Pilpeled’in keskin ve kışkırtıcı duvar resimleri Tel Aviv’den Paris’e, Krakov’dan Cape Town’a Berlin’den Los Angelas’a dünyanın pek çok şehrinde yer alıyor. Sanatçı, 2018 yılında Time Out dergisinin en iyi grafiti ödülünü aldı.